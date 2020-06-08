Райсуд у Львові закрили на дезінфекцію - виявили коронавірус

Дата відновлення роботи суду поки невідома

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Дата відновлення роботи суду поки невідома

Личаківський районний суд міста Львова тимчасово призупинив свою роботу. В одного із суддів підтвердили інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу суду.

У зв’язку з підтвердженням захворювання судді Личаківського районного суду м. Львова на коронавірус COVID-19 у вівторок, 9 червня, роботу суду буде тимчасово призупинено з метою проведення дезінфекції приміщення", - йдеться у повідомленні.

Про те, коли відновлять роботу суду та подальші особливості режиму роботи буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, станом на 8 червня, в Україні зафіксовано 27 462 випадків коронавірусу, із них 2162 у Львівській області.