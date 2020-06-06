Адвокати Порошенка подали до суду на Венедіктову
Адвокати п’ятого президента Петра Порошенка подали до суду на генерального прокурора Ірину Венедіктову через відсутність реакції на заяви про порушення, яких допустили працівники ДБР в музеї Гончара.
Про це повідомив у Facebook адвокат Ігор Головань, передає RegioNews.
За його словами, Офіс Генерального прокурора "не демонструє ентузіазму" при розслідуванні дій працівників ДБР під час обшуків в музеї Гончара.
Він додав, що ОГП отримав 3 червня 5 заяв про кримінальні правопорушення, і так як встановлені законом 24 години минули, тому адвокати оскаржили бездіяльність генерального прокурора в суді.
Судове засідання про розгляд апеляції на ухвалу Печерського суду про арешт картин у п’ятницю не відбулося, оскільки слідчі не надали суду матеріали провадження", - зазначив Головань.
Нагадаємо, 26 травня Петро Порошенко відкрив у музеї Івана Гончара виставку картин художників з українськими коренями з власної родинної колекції.
В той же день Порошенко повинен був прийти на допит до ДБР у справі контрабанди картин, але, за словами адвоката Ігоря Голованя, ні сам Порошенко, ні його дружина повісток не отримували.
Після відкриття виставки приїхали співробітники ДБР і виламали двері в музей, застосувавши силу до журналістів та народних депутатів.
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