Адвокати Порошенка подали до суду на Венедіктову

Справа стосується виставки картин в музеї Гончара

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Справа стосується виставки картин в музеї Гончара

Адвокати п’ятого президента Петра Порошенка подали до суду на генерального прокурора Ірину Венедіктову через відсутність реакції на заяви про порушення, яких допустили працівники ДБР в музеї Гончара.

Про це повідомив у Facebook адвокат Ігор Головань, передає RegioNews.

За його словами, Офіс Генерального прокурора "не демонструє ентузіазму" при розслідуванні дій працівників ДБР під час обшуків в музеї Гончара.

Він додав, що ОГП отримав 3 червня 5 заяв про кримінальні правопорушення, і так як встановлені законом 24 години минули, тому адвокати оскаржили бездіяльність генерального прокурора в суді.

Судове засідання про розгляд апеляції на ухвалу Печерського суду про арешт картин у п’ятницю не відбулося, оскільки слідчі не надали суду матеріали провадження", - зазначив Головань.

Нагадаємо, 26 травня Петро Порошенко відкрив у музеї Івана Гончара виставку картин художників з українськими коренями з власної родинної колекції.

В той же день Порошенко повинен був прийти на допит до ДБР у справі контрабанди картин, але, за словами адвоката Ігоря Голованя, ні сам Порошенко, ні його дружина повісток не отримували.

Після відкриття виставки приїхали співробітники ДБР і виламали двері в музей, застосувавши силу до журналістів та народних депутатів.