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Четыре области и Киев не готовы к ослаблению карантина
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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
07 июня 2020, 15:29 15

Четыре области и Киев не готовы к ослаблению карантина

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07 июня 2020, 15:29 15
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К ослаблению не готовы Волынь, Буковина, Львовщина и Ровенщина

По состоянию на 7 июня четыре регионы Украины и Киев не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

По последним данным, обнародованным Минздравом, не готовы к ослаблению карантина город Киев, а также Волынская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области. У всех показатель инцидентности превышает 12 случаев на 100 тысяч человек.

Как известно, переход областей ко второму этапу карантина, предусматривающий ослабление карантинных ограничений, возможен при условии соответствующей эпидситуации в области.

Напомним, Волынская и Донецкая области ужесточили карантин из-за увеличения случаев коронавируса.

Также Минздрав предупредил о второй волне коронавирус в Украине.


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