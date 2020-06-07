Четыре области и Киев не готовы к ослаблению карантина
По состоянию на 7 июня четыре регионы Украины и Киев не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
По последним данным, обнародованным Минздравом, не готовы к ослаблению карантина город Киев, а также Волынская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области. У всех показатель инцидентности превышает 12 случаев на 100 тысяч человек.
Как известно, переход областей ко второму этапу карантина, предусматривающий ослабление карантинных ограничений, возможен при условии соответствующей эпидситуации в области.
Напомним, Волынская и Донецкая области ужесточили карантин из-за увеличения случаев коронавируса.
Также Минздрав предупредил о второй волне коронавирус в Украине.
- 18:50 07 июня На Киевщине мужчина зарезал троих человек
- 18:30 07 июня Сводка ООС: за сутки зафиксировали один обстрел неподалеку Луганского
- 18:02 07 июня Николаевский авиаремонтный завод будет ремонтировать пакистанские самолеты
- 17:35 07 июня На оккупированной Луганщине горняки отказались подниматься из шахт
- 16:54 07 июня ИФА-тесты в Украине показали уже более полутора тысяч положительных результатов
- 16:26 07 июня Одесский облсовет продал на аукционе лимузин, в котором возили Леонида Кучму
- 13:00 01 июня Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
- 13:00 04 июня Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
- 15:00 03 июня Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
- 12:32 03 июня "Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак
- 11:53 01 июня "Мыши съели": в госрезерве недосчитались 2700 вагонов зерна
- 14:38 02 июня Должность председателя Харьковской ОГА пытались продать за миллион долларов