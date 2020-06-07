Четыре области и Киев не готовы к ослаблению карантина

К ослаблению не готовы Волынь, Буковина, Львовщина и Ровенщина

К ослаблению не готовы Волынь, Буковина, Львовщина и Ровенщина

По состоянию на 7 июня четыре регионы Украины и Киев не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

По последним данным, обнародованным Минздравом, не готовы к ослаблению карантина город Киев, а также Волынская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области. У всех показатель инцидентности превышает 12 случаев на 100 тысяч человек.

Как известно, переход областей ко второму этапу карантина, предусматривающий ослабление карантинных ограничений, возможен при условии соответствующей эпидситуации в области.

Напомним, Волынская и Донецкая области ужесточили карантин из-за увеличения случаев коронавируса.

Также Минздрав предупредил о второй волне коронавирус в Украине.