Без дистанції: у церквах Києва зафіксували порушення правил карантину
Під час святкових Богослужінь з нагоди Трійці віряни не дотримуються безпечної дистанції та навіть цілують ікони
Про це інформує Regionews з посиланням на Суспільне.
Журналісти побували у Михайлівському Золотоверхому соборі столиці і виявили, що у храмі людей набагато більше, ніж це дозволено нормами під час карантину.
Більшість вірян у масках, всередині у церкві є антисептики.
Священики просять вірян не цілувати ікони, але цієї рекомендації дотримуються не всі.
Журналісти 24 каналу побували у Києво-Печерській лаврі. Там богослужіння відбуваються на вулиці, однак не всі віряни одягли захисні маски, а дехто відверто каже, що вважає вірус "придуманим".
Крім того, повідомляється також про масові скупчення людей на цвинтарях у різних регіонах України. Люди йдуть на могили померлих родичів, бо не мали змоги зробити цього під час поминальних днів після Великодня.
- 16:26 07 червня Одеська облрада продала на аукціоні лімузин, в якому возили Леоніда Кучму
- 16:15 07 червня Як мер Ужгорода і голова ОДА на Закарпатті 10 кілометрів бігали (фоторепортаж)
- 15:29 07 червня Чотири області і Київ не готові до послаблення карантину
- 15:19 07 червня Завтра відновить роботу київська міська електричка
- 15:02 07 червня До охорони курортів на Одещині залучили Нацгвардію і поліцію
- 14:25 07 червня На Луганщину заїхали дві колони російських військових вантажівок
- 13:30 07 червня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:00 01 червня Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
- 13:00 04 червня Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
- 15:00 03 червня Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
- 12:32 03 червня "Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
- 11:53 01 червня "Миші з`їли": у держрезерві недорахувалися 2700 вагонів зерна