Без дистанції: у церквах Києва зафіксували порушення правил карантину

Порушення зафіксували, зокрема, у Михайлівському Золотоверхому соборі та Києво-Печерській лаврі

Фото: Нікіта Галка Суспільне

Порушення зафіксували, зокрема, у Михайлівському Золотоверхому соборі та Києво-Печерській лаврі

Під час святкових Богослужінь з нагоди Трійці віряни не дотримуються безпечної дистанції та навіть цілують ікони

Про це інформує Regionews з посиланням на Суспільне.

Журналісти побували у Михайлівському Золотоверхому соборі столиці і виявили, що у храмі людей набагато більше, ніж це дозволено нормами під час карантину.

Більшість вірян у масках, всередині у церкві є антисептики.

Священики просять вірян не цілувати ікони, але цієї рекомендації дотримуються не всі.

Журналісти 24 каналу побували у Києво-Печерській лаврі. Там богослужіння відбуваються на вулиці, однак не всі віряни одягли захисні маски, а дехто відверто каже, що вважає вірус "придуманим".

Крім того, повідомляється також про масові скупчення людей на цвинтарях у різних регіонах України. Люди йдуть на могили померлих родичів, бо не мали змоги зробити цього під час поминальних днів після Великодня.