13:15  07 червня
Без дистанції: у церквах Києва зафіксували порушення правил карантину
15:02  07 червня
До охорони курортів на Одещині залучили Нацгвардію і поліцію
15:29  07 червня
Чотири області і Київ не готові до послаблення карантину
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
07 червня 2020, 13:15 18

Без дистанції: у церквах Києва зафіксували порушення правил карантину

Читайте также
на русском языке
07 червня 2020, 13:15 18
Читайте также на русском языке
Порушення зафіксували, зокрема, у Михайлівському Золотоверхому соборі та Києво-Печерській лаврі
Фото: Нікіта Галка Суспільне
Порушення зафіксували, зокрема, у Михайлівському Золотоверхому соборі та Києво-Печерській лаврі

Під час святкових Богослужінь з нагоди Трійці віряни не дотримуються безпечної дистанції та навіть цілують ікони

Про це інформує Regionews з посиланням на Суспільне.

Журналісти побували у Михайлівському Золотоверхому соборі столиці і виявили, що у храмі людей набагато більше, ніж це дозволено нормами під час карантину.

Більшість вірян у масках, всередині у церкві є антисептики.

Священики просять вірян не цілувати ікони, але цієї рекомендації дотримуються не всі.

Журналісти 24 каналу побували у Києво-Печерській лаврі. Там богослужіння відбуваються на вулиці, однак не всі віряни одягли захисні маски, а дехто відверто каже, що вважає вірус "придуманим".

Крім того, повідомляється також про масові скупчення людей на цвинтарях у різних регіонах України. Люди йдуть на могили померлих родичів, бо не мали змоги зробити цього під час поминальних днів після Великодня.


Київ карантин порушення маски церква Трійця
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
МОЗ попередив про другу хвилю коронавірусу в Україні
07 червня 2020, 12:13
Волинська та Донецька області посилили карантин
07 червня 2020, 11:28
У селі Чернівецької області усі тести на COVID-19 виявились позитивними
06 червня 2020, 16:41
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
07 червня 2020, 13:30
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
"Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
03 червня 2020, 12:32
"Миші з`їли": у держрезерві недорахувалися 2700 вагонів зерна
01 червня 2020, 11:53
Останні Популярні
Сергій Лещенко
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Всі блоги »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Всі публікації »
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
06 червня 2020, 13:00
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Всі відео »
Андріїв Богдан
Міський голова Ужгорода
Надал Сергій
Міський голова Тернополя
Лисенко Олександр
Міський голова Сум
Всі досьє »