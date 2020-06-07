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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
07 червня 2020, 15:19 5

Завтра відновить роботу київська міська електричка

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07 червня 2020, 15:19 5
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Поки що електричка їздитиме за скороченим маршрутом
Фото: 5.ua
Поки що електричка їздитиме за скороченим маршрутом

Із 8 червня відновлюється рух міської електрички у напрямках «Станція Троєщина – станція Троєщина-2 – станція Почайна» та у зворотньому.

Про це поінформували у службі міських залізничних перевезень КП "Київпастранс"., пише RegioNews.

З 8 червня відновлюється рух міських електропоїздів у напрямках "Станція Троєщина – станція Троєщина-2 – станція Почайна" та у зворотньому: "Станція Почайна – станція Троєщина-2 – станція Троєщина".

Потяги курсуватимуть у години пік, а також у суботи та неділі.

Про відновлення звичайного (кільцевого) руху міських електропоїздів Київським залізничним кільцем буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, сьогодні у церквах Києва зафіксували порушення правил карантину


Київ транспорт пасажир робота електричка
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