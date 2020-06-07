Завтра відновить роботу київська міська електричка
Поки що електричка їздитиме за скороченим маршрутом
Поки що електричка їздитиме за скороченим маршрутом
Із 8 червня відновлюється рух міської електрички у напрямках «Станція Троєщина – станція Троєщина-2 – станція Почайна» та у зворотньому.
Про це поінформували у службі міських залізничних перевезень КП "Київпастранс"., пише RegioNews.
З 8 червня відновлюється рух міських електропоїздів у напрямках "Станція Троєщина – станція Троєщина-2 – станція Почайна" та у зворотньому: "Станція Почайна – станція Троєщина-2 – станція Троєщина".
Потяги курсуватимуть у години пік, а також у суботи та неділі.
Про відновлення звичайного (кільцевого) руху міських електропоїздів Київським залізничним кільцем буде повідомлено додатково.
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