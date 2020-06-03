Шмигаль назвав нові вимоги МВФ для України

У МВФ визначаться з траншем для України до 10 червня

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У МВФ визначаться з траншем для України до 10 червня

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що Рада МВФ визначиться з траншем для України найближчим часом, а також він назвав нові вимоги для України, виконання яких необхідно для співпраці за новою програмою stand-by.

Про це він розповів на засіданні уряду, передає RegioNews.

До 10 червня відбудеться засідання ради МВФ, на якому буде прийнято остаточне рішення про виділення Україні траншу на загальну суму 5 млрд доларів", - повідомив прем'єр.

Шмигаль зазначив, що перший транш Україна розраховувала отримати в червні, його розмір складе 1,9 млрд доларів, а на осінь очікується ще 1,6 млрд доларів. За словами прем'єра, у наступному році Україна розраховує ще на 1,5 млрд доларів.

Крім того, за його словами, в меморандумі прописано "маяки", необхідні для успішного життя України.

Так, в число вимог МВФ входять:

прозорість роботи державних банків та державних підприємств;

посилення корпоративного управління держпідприємств;

посилення і незалежність Антимонопольного комітету;

реформа митниці та податкової;

збереження принципу "гроші ходять за пацієнтом";

приведення ціни на газ для населення до ринкового рівня (Шмигаль вважає, що в короткостроковій перспективі це призведе до їх зниження).

"Це речі, які Україна повинна робити хоч з МВФ, хоч без МВФ. Це нам необхідно, це рух до кращого життя та успішної країни", - повідомив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що влада України досягли угоди (Staff Level Agreement) з Міжнародним валютним фондом про нову програму співпраці Stand By на суму 5 млрд доларів США. Програма розрахована на 18 місяців.