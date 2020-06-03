Шмигаль назвав нові вимоги МВФ для України
Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що Рада МВФ визначиться з траншем для України найближчим часом, а також він назвав нові вимоги для України, виконання яких необхідно для співпраці за новою програмою stand-by.
Про це він розповів на засіданні уряду, передає RegioNews.
До 10 червня відбудеться засідання ради МВФ, на якому буде прийнято остаточне рішення про виділення Україні траншу на загальну суму 5 млрд доларів", - повідомив прем'єр.
Шмигаль зазначив, що перший транш Україна розраховувала отримати в червні, його розмір складе 1,9 млрд доларів, а на осінь очікується ще 1,6 млрд доларів. За словами прем'єра, у наступному році Україна розраховує ще на 1,5 млрд доларів.
Крім того, за його словами, в меморандумі прописано "маяки", необхідні для успішного життя України.
Так, в число вимог МВФ входять:
- прозорість роботи державних банків та державних підприємств;
- посилення корпоративного управління держпідприємств;
- посилення і незалежність Антимонопольного комітету;
- реформа митниці та податкової;
- збереження принципу "гроші ходять за пацієнтом";
- приведення ціни на газ для населення до ринкового рівня (Шмигаль вважає, що в короткостроковій перспективі це призведе до їх зниження).
"Це речі, які Україна повинна робити хоч з МВФ, хоч без МВФ. Це нам необхідно, це рух до кращого життя та успішної країни", - повідомив Шмигаль.
Раніше повідомлялося, що влада України досягли угоди (Staff Level Agreement) з Міжнародним валютним фондом про нову програму співпраці Stand By на суму 5 млрд доларів США. Програма розрахована на 18 місяців.
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