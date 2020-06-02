Коронавірус виявили у 10 працівників Харківського лабораторного центру
У Харківському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я наявність коронавірусу підтвердили у 10 співробітників.
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.
За словами директора центру Любові Махоти, зараз двоє хворих перебувають у лікарні, решта - на самоізоляції.
Захворіли 6 епідеміологів (5 епідеміологів і завідуючий епідеміологічним відділом), помічник епідеміолога, юрист, медсестра і водій", - сказала вона.
За її словами, це ніяк не вплине на роботу лабцентру, так як хворі не проводили аналізи.
Махота додала, що вірус був занесений ззовні через чоловіка однієї з працівниць.
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Нагадаємо, в Україні станом на 2 червня виявили 24 340 випадків коронавірусної інфекції, померло 727, одужали вже 10 078 осіб.
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