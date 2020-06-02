14:21  02 июня
ФСБ России заявила о задержании украинского военного на границе с Крымом
13:11  02 июня
"Слуги народа" начали сбор подписей за отставку Авакова
19:30  02 июня
"Укрпочта" продала недвижимости на 90 миллионов
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
02 июня 2020, 20:31 2

Коронавирус обнаружили в 10 работников Харьковского лабораторного центра

Читайте також
українською мовою
02 июня 2020, 20:31 2
Читайте також українською мовою
Вирус был занесен извне через мужа одной из работниц
Фото: flickr
Вирус был занесен извне через мужа одной из работниц

В Харьковском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения наличие коронавируса подтвердили в 10 сотрудников.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации, передает RegioNews.

По словам директора центра Любви Махоты, сейчас двое больных находятся в больнице, остальные - на самоизоляции.

Заболели 6 эпидемиологов (5 эпидемиологов и заведующий эпидемиологическим отделом), помощник эпидемиолога, юрист, медсестра и водитель", - сказала она.

По ее словам, это никак не повлияет на работу лабцентра, так как больные не проводили анализы.

Махота добавила, что вирус был занесен извне через мужа одной из сотрудниц.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, в Украине по состоянию на 2 июня выявили 24 340 случаев коронавирусной инфекции, умерли 727, выздоровели уже 10 078 человек.


коронавирус Харьков медики
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Миллион за кресло губернатора: в полиции раскрыли детали дела
02 июня 2020, 17:51
Футбольный клуб "Карпаты" идет на карантин из-за коронавируса
02 июня 2020, 17:13
Ляшко: карантин в Украине могут продлить после 22 июня
02 июня 2020, 15:42
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
01 июня 2020, 22:02
Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
26 мая 2020, 14:00
Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
28 мая 2020, 13:15
"У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
27 мая 2020, 12:00
Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
28 мая 2020, 17:00
Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
29 мая 2020, 13:00
Последние Популярные
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Юрий Бутусов
Все блоги »
Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
01 июня 2020, 13:00
Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
29 мая 2020, 13:00
Все публикации »
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
29 мая 2020, 09:45
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Все видео »
Буряк Владимир
Городской голова Запорожья
Симчишин Александр
Городской голова Хмельницкого
Сухомлин Сергей
Городской голова Житомира
Все досье »