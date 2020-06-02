Коронавирус обнаружили в 10 работников Харьковского лабораторного центра
В Харьковском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения наличие коронавируса подтвердили в 10 сотрудников.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации, передает RegioNews.
По словам директора центра Любви Махоты, сейчас двое больных находятся в больнице, остальные - на самоизоляции.
Заболели 6 эпидемиологов (5 эпидемиологов и заведующий эпидемиологическим отделом), помощник эпидемиолога, юрист, медсестра и водитель", - сказала она.
По ее словам, это никак не повлияет на работу лабцентра, так как больные не проводили анализы.
Махота добавила, что вирус был занесен извне через мужа одной из сотрудниц.
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Напомним, в Украине по состоянию на 2 июня выявили 24 340 случаев коронавирусной инфекции, умерли 727, выздоровели уже 10 078 человек.
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