Коронавірус в Україні: кількість нових випадків знижується другий день поспіль
За минулу добу заразилися 328 осіб, одужали 388 хворих, 9 осіб померли
За минулу добу заразилися 328 осіб, одужали 388 хворих, 9 осіб померли
В Україні станом на 2 червня виявили 24 340 випадків коронавірусної інфекції, померло 727, одужали вже 10 078 осіб.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.
Найбільше випадків захворювання COVID-19 за останню добу зафіксовано в Рівненській області - 53, Львівській - 34, Чернівецькій -33.
У Києві 1 червня коронавірусом заразилися 28 осіб, п'ять із них - медики. Всього за час пандемії підтвердили вже 3 071 випадок зараження Covid-19.
Ситуація в регіонах України виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 1029 випадків;
- Волинська область — 942 випадки;
- Дніпропетровська область — 943 випадки;
- Донецька область — 164 випадки;
- Житомирська область — 776 випадків;
- Закарпатська область — 1216 випадків;
- Запорізька область — 450 випадків;
- Івано-Франківська область — 1442 випадки;
- Кіровоградська область — 516 випадків;
- Київська область — 1623 випадки;
- Львівська область — 1734 випадки;
- Луганська область — 47 випадків;
- Миколаївська область — 294 випадки;
- Одеська область — 896 випадків;
- Полтавська область — 271 випадок;
- Рівненська область — 1823 випадки;
- Сумська область — 173 випадки;
- Тернопільська область — 1180 випадків;
- Харківська область — 1105 випадків;
- Херсонська область — 178 випадків;
- Хмельницька область — 458 випадків;
- Чернівецька область — 3410 випадків;
- Черкаська область — 411 випадків;
- Чернігівська область — 188 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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