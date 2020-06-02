Коронавірус в Україні: кількість нових випадків знижується другий день поспіль

За минулу добу заразилися 328 осіб, одужали 388 хворих, 9 осіб померли

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За минулу добу заразилися 328 осіб, одужали 388 хворих, 9 осіб померли

В Україні станом на 2 червня виявили 24 340 випадків коронавірусної інфекції, померло 727, одужали вже 10 078 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.

Найбільше випадків захворювання COVID-19 за останню добу зафіксовано в Рівненській області - 53, Львівській - 34, Чернівецькій -33.

У Києві 1 червня коронавірусом заразилися 28 осіб, п'ять із них - медики. Всього за час пандемії підтвердили вже 3 071 випадок зараження Covid-19.

Ситуація в регіонах України виглядає наступним чином:

Вінницька область — 1029 випадків;

Волинська область — 942 випадки;

Дніпропетровська область — 943 випадки;

Донецька область — 164 випадки;

Житомирська область — 776 випадків;

Закарпатська область — 1216 випадків;

Запорізька область — 450 випадків;

Івано-Франківська область — 1442 випадки;

Кіровоградська область — 516 випадків;

Київська область — 1623 випадки;

Львівська область — 1734 випадки;

Луганська область — 47 випадків;

Миколаївська область — 294 випадки;

Одеська область — 896 випадків;

Полтавська область — 271 випадок;

Рівненська область — 1823 випадки;

Сумська область — 173 випадки;

Тернопільська область — 1180 випадків;

Харківська область — 1105 випадків;

Херсонська область — 178 випадків;

Хмельницька область — 458 випадків;

Чернівецька область — 3410 випадків;

Черкаська область — 411 випадків;

Чернігівська область — 188 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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