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Коронавірус в Україні: кількість нових випадків знижується другий день поспіль
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02 червня 2020, 09:34 21

Коронавірус в Україні: кількість нових випадків знижується другий день поспіль

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02 червня 2020, 09:34 21
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За минулу добу заразилися 328 осіб, одужали 388 хворих, 9 осіб померли
pixabay.com
За минулу добу заразилися 328 осіб, одужали 388 хворих, 9 осіб померли

В Україні станом на 2 червня виявили 24 340 випадків коронавірусної інфекції, померло 727, одужали вже 10 078 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.

Найбільше випадків захворювання COVID-19 за останню добу зафіксовано в Рівненській області - 53, Львівській - 34, Чернівецькій -33.

У Києві 1 червня коронавірусом заразилися 28 осіб, п'ять із них - медики. Всього за час пандемії підтвердили вже 3 071 випадок зараження Covid-19.

Ситуація в регіонах України виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 1029 випадків;
  • Волинська область — 942 випадки;
  • Дніпропетровська область — 943 випадки;
  • Донецька область — 164 випадки;
  • Житомирська область — 776 випадків;
  • Закарпатська область — 1216 випадків;
  • Запорізька область — 450 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1442 випадки;
  • Кіровоградська область — 516 випадків;
  • Київська область — 1623 випадки;
  • Львівська область — 1734 випадки;
  • Луганська область — 47 випадків;
  • Миколаївська область — 294 випадки;
  • Одеська область — 896 випадків;
  • Полтавська область — 271 випадок;
  • Рівненська область — 1823 випадки;
  • Сумська область — 173 випадки;
  • Тернопільська область — 1180 випадків;
  • Харківська область — 1105 випадків;
  • Херсонська область — 178 випадків;
  • Хмельницька область — 458 випадків;
  • Чернівецька область — 3410 випадків;
  • Черкаська область — 411 випадків;
  • Чернігівська область — 188 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)


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