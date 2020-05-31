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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
31 травня 2020, 12:20 11

ДСНС попередила про підйом води у річках через затяжні зливи

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31 травня 2020, 12:20 11
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В першу чергу негода зачепить річки Західної України
Фото: flickr
В першу чергу негода зачепить річки Західної України

Через сильні дощі, які пройдуть у низці регіонів України, очікується різкий підйом рівня води у річках в період з 31 травня по 1 червня.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

В першу чергу негода зачепить Західну Україну, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська та Iвано-Франкiвська області) очiкується підвищення рівнів води на 0,5 - 1,5 метри, на окремих дiлянках до 2 метрів, можливе затоплення заплав та сільськогосподарських угідь.

Таке ж пiдвищення рiвнiв води очікують на рiчках Закарпатської областi, а також річки Прип'ять.

За даними УкрГідрометцентру, 31 травня - 1 червня на рiчках басейну Прип’ятi очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1-0,5 м над рiвнями на 08 годину 29 травня, без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

На рiчках басейнiв Прута, Сiрету та Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) рівень води підніметься на 0,3-1,3 метри.

Можливе формування значного мiсцевого, схилового стоку. По мiрi розвитку гідрологічної ситуації iнформацiя буде уточнюватись", - розповіли в ДСНС.

Нагадаємо, у курортному селі Кваси на Закарпатті, в якому знаходиться турбаза з мінеральними джерелами, виявили стихійне звалище.


Україна ДСНС Стихія Повінь
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