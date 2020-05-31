ГСЧС предупредила о подъеме воды в реках из-за затяжных ливней
Из-за сильных дождей, которые пройдут в ряде регионов Украины, ожидается резкий подъем уровня воды в реках в период с 31 мая по 1 июня.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
В первую очередь непогода затронет Западную Украину, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 метра, на отдельных участках до 2 метров, возможно затопление заводей и сельскохозяйственных угодий.
Такое же повышение уровней воды ожидают на реках Закарпатской области, а также реки Припять.
По данным Укргидрометцентра, 31 мая - 1 июня на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями на 8:00 29 мая, без негативных последствий", - говорится в сообщении.
На реках бассейнов Прута, Сирета и Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) уровень воды поднимется на 0,3-1,3 метра.
Возможно формирование значительного местного, склонного стока. По мере развития гидрологической ситуации информация будет уточняться", - рассказали в ГСЧС.
Напомним, в курортном селе Квасы на Закарпатье, в котором находится турбаза с минеральными источниками, обнаружили стихийную свалку.
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