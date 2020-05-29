Уряд готується зняти заборону на в'їзд іноземців в Україну
Кабінет міністрів готується зняти заборону на в'їзд іноземців в Україну, яка була запроваджена у зв'язку з карантином.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Угорщини, передає RegioNews.
За його словами, Україна вже поступово знімає обмеження, введені у зв'язку із пандемією коронавірусу.
Ми відновлюємо роботу прикордонних пунктів. Друге питання, яке має бути вирішене, - це зміна правил в'їзду іноземців на територію України. Це питання в ряді європейських країн вирішується складно, але ми налаштовані лібералізувати цей порядок", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що це дозволить відновити вільний рух через державний кордон.
Нагадаємо, із 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі. Також сусідні держави Словаччина, Молдова, Польща, Чехія запровадили тимчасове обмеження на в'їзд.
З 16 травня, згідно із розпорядженням Кабінету міністрів, відновлює роботу пункт пропуску "Шегині" на польсько-українському кордоні.
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