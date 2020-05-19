Курорт на Закарпатті завалило сміттям: звалище прямо біля річки
У курортному селі Кваси на Закарпатті, в якому знаходиться турбаза з мінеральними джерелами, виявили стихійне звалище.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Mukachevo.net.
Як відзначають в ЗМІ, даний полігон можна побачити відразу при в'їзді в туристичний центр. Так, згідно норм чинного законодавства, розміщення звалищ забороняється поблизу річок і озер, що, однак, не заважає звалищу існувати далі.
За словами місцевих чиновників, провести рекультивацію, консервацію і перенесення полігону не можна через гористу місцевість.
Відзначається, що дане звалище, крім екологічної загрози, заважає і дипломатичним відносинам з сусідньою Угорщиною, так як сміття потрапляє в річку, і разом з повінню йде в сусідню країну.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що медичне сміття, заражений коронавірусом, викидали просто на вулиці.
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