На Донбасі без електрики залишилися 53 населених пункти
В результаті проливних дощів та поривів вітру знеструмлено 53 населених пункти в Донецькій і Луганській областях.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.
Сьогодні в результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 53 населених пункти у 2 областях, а саме: Донецька - 28 і Луганська - 25", йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Інформація надана по території Донецької та Луганської областей підконтрольних Україні.
Також в ДСНС попереджають про сильні дощі в Україні на найближчі два дні. Погіршення погоди прогнозують по всій території країни, крім півдня.
Так, вдень 30 травня значні дощі пройдуть у північних і західних районах Київської області, а також у північних, Волинській та Рівненській областях. Вночі 30 травня у східних, 31 травня - в західних областях
Нагадаємо, днями у Карпатах випало майже півметра снігу.
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