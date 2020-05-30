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30 травня 2020, 11:12 12

На Донбасі без електрики залишилися 53 населених пункти

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30 травня 2020, 11:12 12
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Відключення електрики сталося через стихію
Фото: pixabay.com
Відключення електрики сталося через стихію

В результаті проливних дощів та поривів вітру знеструмлено 53 населених пункти в Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Сьогодні в результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 53 населених пункти у 2 областях, а саме: Донецька - 28 і Луганська - 25", йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Інформація надана по території Донецької та Луганської областей підконтрольних Україні.

Також в ДСНС попереджають про сильні дощі в Україні на найближчі два дні. Погіршення погоди прогнозують по всій території країни, крім півдня.

Так, вдень 30 травня значні дощі пройдуть у північних і західних районах Київської області, а також у північних, Волинській та Рівненській областях. Вночі 30 травня у східних, 31 травня - в західних областях

Нагадаємо, днями у Карпатах випало майже півметра снігу.


Донбас негода електрика ДСНС електроенергія
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