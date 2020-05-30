Відновлення економіки України розраховано на три роки - Шмигаль
Наступного тижня уряд планує внести на розгляд Верховної Ради програму економічного відновлення України. Всього програмою передбачено 230 заходів, а сама програма розрахована на три роки.
Як передає RegioNews, про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода Савіка Шустера".
Сьогодні є два документа: програма дій уряду - версія 1.0, яка сьогодні знаходиться у Верховній раді. Ми підготували версію 2.0, вона більш структурована і більш потужна. І є друга програма - це програма економічного відновлення України", - заявив Шмигаль.
За його словами, програма розроблена Кабміном на виконання закону, прийнятого Верховною Радою у березні.
"Верховна Рада поставила завдання уряду - розробити програму стимулювання економіки для подолання наслідків Сovid-19. Ця програма була розроблена урядовими аналітиками", - додав глава уряду.
Крім цього, Шмигаль презентував ТОП-10 ініціатив по стимулюванню економіки України. Так, серед пунктів - адаптивний карантин, "регуляторна гільйотина" - дерегуляція бізнесу, розвиток малого та середнього бізнесу, удосконалення податкової системи та інші.
Це топ-10 з 230 заходів, з відповідними передбаченими засобами на ці заходи. Сама програма розрахована на три роки. Весь світ сьогодні не знає, як буде розвиватися світова криза, за оцінками, це від двох до трьох років", - додав він.
Прем'єр додав, що документ пройшов обговорення і в уряді, і на нараді економічного розвитку. Цей документ допрацьовується і на наступному тижні буде переданий у Верховну раду.
Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль заявляв, що Україна отримає транш від МВФ 6 червня. Цей кредит потрібен, щоб витримати економічний шок, який викликала пандемія.
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