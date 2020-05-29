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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
29 травня 2020, 12:06 7

МОЗ розробить альтернативну стратегію боротьби з коронавірусом -Ляшко

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29 травня 2020, 12:06 7
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У чому саме полягатиме нова стратегія поки невідомо
Фото: zoloto.city
У чому саме полягатиме нова стратегія поки невідомо

На випадок другої хвилі коронавірусної епідемії українські медики будуть пропонувати іншу стратегію боротьби з коронавірусом, щоб уникнути тотального карантину.

Про це Віктор Ляшко сказав в ефірі "Прямого" телеканалу, пише RegioNews.

Головний санлікар вважає, що Україні вже сьогодні слід готуватися до можливої другої хвилі коронавірусної епідемії, тому що вона може піти за сценарієм грипу і грипоподібних захворювань.

Ми повинні готувати систему охорони здоров’я до цього, щоб не впроваджувати тотальний карантин. Ми в перший раз заходили в тотальний карантин, зараз ми поступово послаблюємо заходи. Інші країни по-інакшому заходили в карантин і по-інакшому можуть виходити з нього. Цей досвід буде оцінений експертами, і ми будемо пропонувати зовсім інакшу стратегію боротьби, коли буде друга хвиля", – зазначив Ляшко.

За словами Віктора Ляшка, Україні слід готуватися до другої хвилі коронавірусу, тому що вона може піти за сценарієм грипу.

Опубліковано Телеканал "Прямий" Четвер, 28 травня 2020 р.

Нагадаємо, станом на ранок 29 травня чотири області не готові до послаблення карантину.

За статистикою, на 29 травня зафіксовано вже 22 811 випадків COVID-19, за останню добу виявили 429 інфікованих. Летальних випадків за добу - 10, одужали - 495 людей.

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коронавірус Україна карантин стратегія епідемія Віктор Ляшко
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