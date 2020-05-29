Минздрав разработает альтернативную стратегию борьбы с коронавирусом -Ляшко

В чем именно будет заключаться новая стратегия пока неизвестно

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В чем именно будет заключаться новая стратегия пока неизвестно

На случай второй волны коронавирусної эпидемии украинские медики будут предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом, чтобы избежать тотального карантина.

Об этом Виктор Ляшко сказал в эфире "Прямого" телеканала, пишет RegioNews.

Главный санврач считает, что Украине уже сегодня следует готовиться к возможной второй волне коронавирусной эпидемии, потому что она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.

Мы должны подготовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Мы в первый раз заходили в тотальный карантин, сейчас мы постепенно ослабляем мероприятия. Другие страны по-другому заходили в карантин и по-другому могут выходить из него. Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совершенно иную стратегию борьбы, когда будет вторая волна", – отметил Ляшко.

За словами Віктора Ляшка, Україні слід готуватися до другої хвилі коронавірусу, тому що вона може піти за сценарієм грипу. Опубліковано Телеканал "Прямий" Четвер, 28 травня 2020 р.

Напомним, по состоянию на утро 29 мая четыре области не готовы к ослаблению карантина.

По статистике, на 29 мая зафиксировано уже 22 811 случаев COVID-19, за последние сутки выявили 429 инфицированных. Летальных случаев за сутки - 10, выздоровели - 495 человек.

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