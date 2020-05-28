В Україні повернуть техогляд

Дата повернення техогляду автомобілів поки невідома

Фото: центр авто

Дата повернення техогляду автомобілів поки невідома

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій за підсумками зустрічі з послом ЄС в Україні Матті Маасикасом, інформує RegioNews.

Криклій пояснив, що повернення раніше скасованого в Україні обов'язкового техогляду для всіх легкових автомобілів – одна з умов угоди про асоціацію з ЄС. Законопроект про техогляд повинні будуть розглянути депутати в парламенті.

Проект закону про загальнодержавний технічному огляді - але це буде не в тому вигляді, як це було, коли до цього були причетні поліцейські. Зокрема, ніяких монополій в ньому не буде, - сказав міністр.

Відповідні законопроекти про техогляд, які раніше вносилися до Верховної Ради, не влаштовували представників Євросоюзу як потенційно корупційні. Криклій пообіцяв врахувати ці зауваження.

читайте Також: в Україні почнуть закривати в'язниці.