У Чорноморському порту зупинили контрабанду сигарет на 69 мільйонів

Цигарки везли з Арабських Еміратів до Європейського союзу

Цигарки везли з Арабських Еміратів до Європейського союзу

Правоохоронці припинили незаконну схему переміщення через митну територію України цигарок вартістю 69 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише RegioNews.

За даними слідства, цигарки транспортувалися з Об’єднаних Арабських Еміратів на територію країн Європейського Союзу, з метою подальшої незаконної реалізації. Оформлення пачок цигарок виключає їх легальну реалізацію на території України, Молдови або Європейського Союзу.

На території Чорноморського рибного порту проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено з незаконного обігу 3тисячі 455 ящиків – понад 1,7 млн сигарет, упаковки яких не відповідають чинному українському, молдовському та міжнародному законодавству. Орієнтовна вартість вилученого - 69 млн грн.

На вилучені тютюнові вироби накладено арешт. Досудове розслідування триває.

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