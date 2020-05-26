У Чорноморському порту зупинили контрабанду сигарет на 69 мільйонів
Правоохоронці припинили незаконну схему переміщення через митну територію України цигарок вартістю 69 мільйонів гривень.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише RegioNews.
За даними слідства, цигарки транспортувалися з Об’єднаних Арабських Еміратів на територію країн Європейського Союзу, з метою подальшої незаконної реалізації. Оформлення пачок цигарок виключає їх легальну реалізацію на території України, Молдови або Європейського Союзу.
На території Чорноморського рибного порту проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено з незаконного обігу 3тисячі 455 ящиків – понад 1,7 млн сигарет, упаковки яких не відповідають чинному українському, молдовському та міжнародному законодавству. Орієнтовна вартість вилученого - 69 млн грн.
На вилучені тютюнові вироби накладено арешт. Досудове розслідування триває.
Читайте також: Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
На Буковині попередили контрабанду зброї до країн Європи
- 17:38 26 травня Київський суд відкрив провадження за позовом Максима Нефьодова до Кабміну
- 17:11 26 травня ДБР взяло штурмом музей Гончара, де Порошенко відкрив виставку картин (ТРАНСЛЯЦІЯ)
- 17:07 26 травня В Кагарлику призначили нового керівника поліції і назвали строки переатестації
- 16:44 26 травня День Києва будуть святкувати в онлайн-форматі
- 16:27 26 травня У Чорноморському порту зупинили контрабанду сигарет на 69 мільйонів
- 16:08 26 травня Ексміністра оборони Павла Лєбєдєва заочно заарештували у справі Майдану
- 21:55 25 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:56 24 травня У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
- 13:00 25 травня Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
- 12:00 19 травня "Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
- 13:00 22 травня Що може завадити Кернесу
- 12:00 20 травня Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини