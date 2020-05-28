В Украине вернут техосмотр
Министерство инфраструктуры внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о правилах техосмотра автомобилей.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий по итогам встречи с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом, информирует RegioNews.
Криклий объяснил, что возвращение ранее отмененного в Украине обязательного техосмотра для всех легковых автомобилей – одно из условий соглашения об ассоциации с ЕС. Законопроект о техосмотре должны будут рассмотреть депутаты в парламенте.
Будет проект закона об общегосударственном техническом осмотре - но это будет не в том виде, как это было, когда к этому были причастны полицейские. В частности, никаких монополий в нем не будет, - сказал министр.
Соответствующие законопроекты о техосмотре, которые ранее вносились в Верховную Раду, не устраивали представителей Евросоюза как потенциально коррупционные. Криклий пообещал учесть эти замечания.
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