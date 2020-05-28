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28 мая 2020, 11:33 29

В Украине вернут техосмотр

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28 мая 2020, 11:33 29
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Дата возвращения техосмотра автомобилей пока неизвестна
Фото: центр авто
Дата возвращения техосмотра автомобилей пока неизвестна

Министерство инфраструктуры внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о правилах техосмотра автомобилей.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий по итогам встречи с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом, информирует RegioNews.

Криклий объяснил, что возвращение ранее отмененного в Украине обязательного техосмотра для всех легковых автомобилей – одно из условий соглашения об ассоциации с ЕС. Законопроект о техосмотре должны будут рассмотреть депутаты в парламенте.

Будет проект закона об общегосударственном техническом осмотре - но это будет не в том виде, как это было, когда к этому были причастны полицейские. В частности, никаких монополий в нем не будет, - сказал министр.

Соответствующие законопроекты о техосмотре, которые ранее вносились в Верховную Раду, не устраивали представителей Евросоюза как потенциально коррупционные. Криклий пообещал учесть эти замечания.

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Владислав Криклий Верховная Рада авто Евросоюз законопроект техосмотр
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