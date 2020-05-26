16:44  26 травня
День Києва будуть святкувати в онлайн-форматі
20:09  26 травня
У Рівненській області на місяць відклали запуск громадського транспорту
14:53  26 травня
Справа Шеремета: суму застави для Яни Дугарь зібрали за три години
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
26 травня 2020, 20:09 11

У Рівненській області на місяць відклали запуск громадського транспорту

Читайте также
на русском языке
26 травня 2020, 20:09 11
Читайте также на русском языке
Область входить у трійку регіонів із найбільшою кількістю хворих
Фото: flickr
Область входить у трійку регіонів із найбільшою кількістю хворих

Рівненська область перенесла відновлення роботи громадського транспорту на 24 червня через несприятливі показники захворюваності на COVID-19.

Про це під час брифінгу розповів перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін, передає RegioNews.

За словами чиновника, показники захворюваності не дозволяють відновити роботу міського, приміського і інших види транспорту.

Статистика не дає можливість приймати рішення про відновлення транспортних перевезень в області. Як мінімум до 24 червня відновлення перевезень не буде", - сказав Подолін.

Він додав, що Рівненщина входить у трійку регіонів із найбільшою кількістю інфікованих щодня. Тому підстави для переходу до наступного етапу карантинних послаблень відсутні.

Нагадаємо, 25 травня в Україні відкрили метрополітен у Києві та Харкові. У Дніпрі відкриття підземки відкладається, оскільки до цих пір немає рішення міської комісії - її повинні отримати упродовж дня.


коронавірус карантин транспорт Рівне
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Буковині у розпал карантину відсвяткували весілля на сто людей
26 травня 2020, 18:52
В Одесі трамвай дезінфікували "святою водою"
26 травня 2020, 18:07
Пункти пропуску на Донбасі відкриють не раніше 22 червня
26 травня 2020, 17:42
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
25 травня 2020, 21:55
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Іван Галунга
Всі блоги »
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Боговін Віталій
Кандидат на посаду Голови Запорізької обласної державної адміністрації
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Всі досьє »