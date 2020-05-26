У Рівненській області на місяць відклали запуск громадського транспорту

Область входить у трійку регіонів із найбільшою кількістю хворих

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Область входить у трійку регіонів із найбільшою кількістю хворих

Рівненська область перенесла відновлення роботи громадського транспорту на 24 червня через несприятливі показники захворюваності на COVID-19.

Про це під час брифінгу розповів перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін, передає RegioNews.

За словами чиновника, показники захворюваності не дозволяють відновити роботу міського, приміського і інших види транспорту.

Статистика не дає можливість приймати рішення про відновлення транспортних перевезень в області. Як мінімум до 24 червня відновлення перевезень не буде", - сказав Подолін.

Він додав, що Рівненщина входить у трійку регіонів із найбільшою кількістю інфікованих щодня. Тому підстави для переходу до наступного етапу карантинних послаблень відсутні.

Нагадаємо, 25 травня в Україні відкрили метрополітен у Києві та Харкові. У Дніпрі відкриття підземки відкладається, оскільки до цих пір немає рішення міської комісії - її повинні отримати упродовж дня.