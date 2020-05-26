"Укрзализныця" возобновила продажу билетов на поезда Интерсити

В Украине начинается постепенное восстановление движения пассажирских поездов

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В Украине начинается постепенное восстановление движения пассажирских поездов

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити +, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

В частности, продажа билетов открыта на следующие поезда:

№721/722 Киев-Харьков

№726/725 Киев-Харьков

№763/764 Киев-Одесса

№711/712 Киев-Константиновка

№740/739 Киев-Кривой Рог.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392, продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах. Билеты теперь можно приобрести только онлайн. Продажа билетов через железнодорожные кассы будет восстановлена с 27 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" отмечают, что пассажиров в поезда будут допускать исключительно в защитных масках, во время проверки билетов будут измерять температуру.

Кроме того, будет обеспечена санитарная обработка вагонов до и после каждого рейса поезда, стюарды будут обеспечены средствами индивидуальной защиты", - отметили в ведомстве.

Также пассажиров предупредили, что мобильное приложение по продаже билетов не будет работать, и призвали пользоваться веб-версией системы продажи проездных документов.

Напомним, 25 мая Украине открыли метрополитен в Киеве и Харькове. В Днепре открытие подземки откладывается, поскольку до сих пор нет решения городской комиссии - ее должны получить в течение дня.