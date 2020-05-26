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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
26 травня 2020, 21:13 9

Зеленський затвердив річну програму співпраці України та НАТО

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26 травня 2020, 21:13 9
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Вона спрямована на реалізацію закріпленого Конституцією стратегічного курсу держави
Фото: Офіс президента
Вона спрямована на реалізацію закріпленого Конституцією стратегічного курсу держави

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2020 рік".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Програма визначає стратегічну мету реформ, цілі та пріоритетні завдання в межах реалізації політики євроатлантичної інтеграції України.

Згідно із текстом повідомлення, програма спрямована на планомірну реалізацію закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в НАТО.

Особлива увага у програмі приділена питанням досягнення відповідності критеріям членства в НАТО, переведення сектору безпеки та оборони України на стандарти НАТО та зміцнення демократичного цивільного контролю", - йдеться в повідомленні.

В Офісі президента наголошують, що реалізація реформ, які передбачені докементом, має наблизити Україну до Альянсу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує залучати волонтерів для контролю за дотриманням громадянами протиепідемічних правил у місцях скупчення людей.


Україна Володимир Зеленський Офіс президента НАТО
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