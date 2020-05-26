В Одесі трамвай дезінфікували "святою водою"

Двох співробітників "Одесміськелектротрансу" звільнять за дивну "дезінфекцію"

Фото: Пушкінська

Двох співробітників "Одесміськелектротрансу" звільнять за дивну "дезінфекцію"

Співробітники "Одесміськелектротрансу" бризкали на підлогу вагона водою з відра, а один з них стверджував, що у відрі - "свята вода".

Відео "дезінфекції" опублікували в соцмережах, пише RegioNews.

Як повідомили в прес-службі ОМЕТ, "горе-фахівці грубо порушили всі можливі норми".

Санітарна обробка повинна проводитися без пасажирів, крім того, поливання підлоги невідомою рідиною з відра не має нічого спільного з дезінфекцією, - йдеться в повідомленні.

Керівництво ОМЕТ просить вибачення за неадекватну поведінку своїх співробітників. У прес-службі заявили, що "святителів-дезінфекторів" найближчим часом звільнять. Покарають і керівництво трамвайного депо.

Сьогодні до соцмереж потрапило відео, на якому два працівника КП "Одесміськелектротранс" проводять дезинфекцію... Опубліковано КП "Одесгорэлектротранс" Понеділок, 25 травня 2020 р.

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