В Одесі трамвай дезінфікували "святою водою"
Співробітники "Одесміськелектротрансу" бризкали на підлогу вагона водою з відра, а один з них стверджував, що у відрі - "свята вода".
Відео "дезінфекції" опублікували в соцмережах, пише RegioNews.
Як повідомили в прес-службі ОМЕТ, "горе-фахівці грубо порушили всі можливі норми".
Санітарна обробка повинна проводитися без пасажирів, крім того, поливання підлоги невідомою рідиною з відра не має нічого спільного з дезінфекцією, - йдеться в повідомленні.
Керівництво ОМЕТ просить вибачення за неадекватну поведінку своїх співробітників. У прес-службі заявили, що "святителів-дезінфекторів" найближчим часом звільнять. Покарають і керівництво трамвайного депо.
Сьогодні до соцмереж потрапило відео, на якому два працівника КП "Одесміськелектротранс" проводять дезинфекцію...Опубліковано КП "Одесгорэлектротранс" Понеділок, 25 травня 2020 р.
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