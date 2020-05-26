Пункти пропуску на Донбасі відкриють не раніше 22 червня
Контрольні пункти в'їзду-виїзду на території Донецької області зможуть відновити роботу не раніше 22 червня, до цієї дати змін в їх роботі не буде.
Про це повідомляє пресслужба Донецької облдержадміністрації, передає RegioNews.
За словами директора департаменту цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи ДонОДА Ігоря Бойка, на Донеччині продовжує діяти "червоний" режим, запроваджений Командувачем Об’єднаних сил.
Поки що не розглядається можливість відновлення перетину лінії розмежування через КПВВ області. У зв’язку із урядовим рішенням щодо продовження загальнодержавного карантину, обмеження на перетин лінії розмежування через КПВВ теж продовжують діяти до 23:59 годин 22 червня 2020 року", - повідомив Бойко.
Він додав, що перетнути лінію розмежування можна лише за окремим рішенням Командувача об’єднаних сил при надзвичайних життєвих обставинах гуманітарного характеру.
На сьогодні також не визначено дату відкриття Донецької області на в'їзд з інших регіонів. При цьому область може бути закритою на карантин до кінця червня. Для місцевих жителів "режим червоний" не приносить незручностей", - зазначив чиновник.
Нагадаємо, 13 березня Україна через карантин заборонbkf в'їзд жителям окупованого Донбасу.
- 21:25 26 травня У Львові на хабарі спіймали працівника податкової
- 21:13 26 травня Зеленський затвердив річну програму співпраці України та НАТО
- 20:29 26 травня Масове вбивство на Житомирщині: сімох загиблих поховали у Києві
- 20:09 26 травня У Рівненській області на місяць відклали запуск громадського транспорту
- 19:02 26 травня Антикорупційний суд залишив Гримчака під домашнім арештом
- 18:52 26 травня На Буковині у розпал карантину відсвяткували весілля на сто людей
- 21:55 25 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:56 24 травня У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
- 13:00 25 травня Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
- 12:00 19 травня "Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
- 13:00 22 травня Що може завадити Кернесу
- 12:00 20 травня Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини