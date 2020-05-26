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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
26 травня 2020, 17:42 17

Пункти пропуску на Донбасі відкриють не раніше 22 червня

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26 травня 2020, 17:42 17
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Наразі перетнути лінію розмежування можна лише за дозволом Командувача ООС
Фото: Facebook
Наразі перетнути лінію розмежування можна лише за дозволом Командувача ООС

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на території Донецької області зможуть відновити роботу не раніше 22 червня, до цієї дати змін в їх роботі не буде.

Про це повідомляє пресслужба Донецької облдержадміністрації, передає RegioNews.

За словами директора департаменту цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи ДонОДА Ігоря Бойка, на Донеччині продовжує діяти "червоний" режим, запроваджений Командувачем Об’єднаних сил.

Поки що не розглядається можливість відновлення перетину лінії розмежування через КПВВ області. У зв’язку із урядовим рішенням щодо продовження загальнодержавного карантину, обмеження на перетин лінії розмежування через КПВВ теж продовжують діяти до 23:59 годин 22 червня 2020 року", - повідомив Бойко.

Він додав, що перетнути лінію розмежування можна лише за окремим рішенням Командувача об’єднаних сил при надзвичайних життєвих обставинах гуманітарного характеру.

На сьогодні також не визначено дату відкриття Донецької області на в'їзд з інших регіонів. При цьому область може бути закритою на карантин до кінця червня. Для місцевих жителів "режим червоний" не приносить незручностей", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, 13 березня Україна через карантин заборонbkf в'їзд жителям окупованого Донбасу.


Донбас карантин КПВВ ОДА
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