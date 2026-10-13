Росіяни вдарили по пункту незламності у Слов'янську: восьмеро постраждалих
У вівторок, 13 жовтня, о 12:45 ворог здійснив авіаудар керованою бомбою ФАБ-250 по Слов'янську на Донеччині
Про це повідомив керівник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.
Влучання зафіксовано у пункт незламності в мікрорайоні Лісний. Внаслідок атаки пошкоджена будівля пункту та 5 багатоповерхових будинків. Поранення отримали восьмеро людей.
Крім цього, під ворожий обстріл потрапила Семенівка. Внаслідок атаки загинула 55-річна жінка.
Нагадаємо, росіяни завдали авіаудару по приватному сектору селища Ясногірка Краматорської громади на Донеччині. Загинув чоловік, поранена жінка.
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