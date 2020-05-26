В Ровенской области на месяц отложили запуск общественного транспорта
Ровенская область перенесла возобновление работы общественного транспорта на 24 июня из-за неблагоприятных показатели заболеваемости COVID-19.
Об этом во время брифинга рассказал первый заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин, передает RegioNews.
По словам чиновника, показатели заболеваемости не позволяют восстановить работу городского, пригородного и остальные виды транспорта.
Статистика не дает возможность принимать решение о возобновлении транспортных перевозок в области. Как минимум до 24 июня восстановления перевозок не будет", - сказал Подолин.
Он добавил, что Ровенская входит в тройку регионов с наибольшим количеством инфицированных ежедневно. Поэтому основания для перехода к следующему этапу карантинных послаблений отсутствуют.
Напомним, 25 мая Украине открыли метрополитен в Киеве и Харькове. В Днепре открытие подземки откладывается, поскольку до сих пор нет решения городской комиссии - ее должны получить в течение дня.
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