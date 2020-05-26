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В Ровенской области на месяц отложили запуск общественного транспорта
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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
26 мая 2020, 20:09 10

В Ровенской области на месяц отложили запуск общественного транспорта

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26 мая 2020, 20:09 10
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Область входит в тройку регионов с наибольшим количеством больных
Фото: flickr
Область входит в тройку регионов с наибольшим количеством больных

Ровенская область перенесла возобновление работы общественного транспорта на 24 июня из-за неблагоприятных показатели заболеваемости COVID-19.

Об этом во время брифинга рассказал первый заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин, передает RegioNews.

По словам чиновника, показатели заболеваемости не позволяют восстановить работу городского, пригородного и остальные виды транспорта.

Статистика не дает возможность принимать решение о возобновлении транспортных перевозок в области. Как минимум до 24 июня восстановления перевозок не будет", - сказал Подолин.

Он добавил, что Ровенская входит в тройку регионов с наибольшим количеством инфицированных ежедневно. Поэтому основания для перехода к следующему этапу карантинных послаблений отсутствуют.

Напомним, 25 мая Украине открыли метрополитен в Киеве и Харькове. В Днепре открытие подземки откладывается, поскольку до сих пор нет решения городской комиссии - ее должны получить в течение дня.


коронавирус карантин транспорт Ровно
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