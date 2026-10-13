Утікав від патрульних і створював аварійні ситуації: 17-річний водій без прав намагався втекти від патрульних

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На Хмельниччині мотопатрульні зупинили 17-річного юнака, який їхав на мотоциклі Suzuki без номерного знака, не виконав вимогу поліцейських про зупинку та намагався втекти, створюючи аварійні ситуації. Водій не мав посвідчення та права керувати транспортними засобами

Про це повідомила патрульна поліція, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, мотопатрульні виявили мотоцикл Suzuki без номерного знака. На вимогу зупинитися водій не відреагував, натомість почав збільшувати швидкість і тікати від поліцейських, наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху.

Зрештою мотоцикл зупинили. За кермом перебував 17-річний юнак, який ніколи не отримував посвідчення водія та не мав права керувати транспортними засобами.

На порушника склали адміністративні матеріали за чотирма статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення:

ч. 1 ст. 121-3 — керування транспортним засобом без номерного знака;

ч. 5 ст. 122 — порушення правил дорожнього руху, що спричинило створення аварійної обстановки;

ч. 2 ст. 126 — керування транспортним засобом особою, яка не має права керування;

ч. 1 ст. 122-2 — невиконання водієм вимоги поліцейського про зупинку.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті зіткнулися мотоцикл і Volkswagen Passat. Внаслідок аварії 29-річний чоловік дістав тілесні ушкодження. Його доставили до медичного закладу. За попередніми даними, водій автомобіля був тверезий.