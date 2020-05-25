У Дніпрі метрополітен та наземний транспорт відновили роботу

Метро міста не працювало з 17 травня

Фото: flickr

Метро міста не працювало з 17 травня

В Дніпрі відновили роботу місцевого метро, а також наземного громадського транспорту.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, громадський транспорт повертається до нормального режиму роботи, і спецквитки для проїзду вже не потрібні.

Філатов додав, що обов'язковою умовою залишається носіння масок та соціальна дистанція.

Він зазначив, що поїзди метрополітену почали курсувати о 15 годині 25 травня.

Мер міста також повідомив, що дитячі садочки Дніпра почнуть відкриватися з 27 травня.

Нагадаємо, 25 травня в Україні відкрили метрополітен у Києві та Харкові. У Дніпрі відкриття підземки відкладається, оскільки до цих пір немає рішення міської комісії - її повинні отримати упродовж дня.