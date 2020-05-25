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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
25 мая 2020, 16:36 13

В Днепре метрополитен и наземный транспорт возобновили работу

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25 мая 2020, 16:36 13
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Метро города не работало с 17 мая
Фото: flickr
Метро города не работало с 17 мая

В Днепре возобновили работу местного метро, ​​а также наземного общественного транспорта.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, общественный транспорт возвращается к нормальному режиму работы, и спецбилеты для проезда уже не нужны.

Филатов добавил, что обязательным условием остается ношение масок и социальная дистанция.

Он отметил, что поезда метрополитена начали курсировать в 15 часов 25 мая.

Мэр города также сообщил, что детские сады Днепра начнут открываться с 27 мая.

Напомним, 25 мая Украине открыли метрополитен в Киеве и Харькове. В Днепре открытие подземки откладывается, поскольку до сих пор нет решения городской комиссии - ее должны получить в течение дня.


метро карантин транспорт Днепр Борис Филатов
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