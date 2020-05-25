У метро Києва та Харкова порахували збитки за період карантину

25 травня київська підземка відновила роботу

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25 травня київська підземка відновила роботу

Про це виданню "Укрінформ" повідомила заступник директора комунального підприємства "Київський метрополітен" Наталка Макогон, передає RegioNews.

Недоотримання доходу 600 млн грн. Водночас кошти на зарплату Київрада передбачила в повному обсязі", - повідомила Макогон.

Водночас у Харкові упродовж двох місяців карантину працівникам метро не платили зарплату. За словами генерального директора комунального підприємства "Харківський метрополітен" В'ячеслава Стаматіна, збитки харківського метро склали більше 180 мільйонів гривень.

За його словами, це гроші, які пасажири повинні були заплатити за проїзд. Він додав, що вартість проїзду в метро підвищуватися не буде, хоч і підприємство більше двох місяців не працювало в повному обсязі.

За час карантину у нас на підприємстві ніхто не звільнився. Ми намагалися відправляти у відпустки людей тільки добровільно, наприклад, тих співробітників, які не могли добиратися до роботи у зв'язку з обмеженням роботи транспорту. Вони, за бажанням, писали заяву за свій рахунок", - розповів Стаматін.

Він запевнив, що гроші, які метро Харкова почало заробляти, відправлять на погашення заборгованості із зарплати.

Нагадаємо, 25 травня в Україні відкрили метрополітен у Києві та Харкові. У Дніпрі відкриття підземки відкладається, оскільки до цих пір немає рішення міської комісії - її повинні отримати упродовж дня.