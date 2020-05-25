В Украине стартовала регистрация на дополнительные сессии ВНО

Регистрация продлится до 9 июня

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Регистрация продлится до 9 июня

Сегодня, 25 мая, началась регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает RegioNews.

Право на регистрацию в этот период имеют лица, которые:

не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации и проживают (находятся) на территории, на которой в порядке, определенном законодательством, установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения;

принимали участие в антитеррористической операции, или проживают на временно оккупированной территории;

по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;

должны сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации (такие лица регистрируются для участия в дополнительной сессии только по учебным предметам, по которым им будут засчитаны результаты внешней оценки как оценки за государственную итоговую аттестацию).

В Центре обратили внимание, что комплект регистрационных документов должен содержать:

оформленную регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться";

заявление для участия в дополнительной сессии;

заверенную копию паспорта гражданина Украины;

заверенную копию документа о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);

при необходимости другие документы (медицинское заключение о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени/фамилии, копию нотариально засвидетельствованного перевода на украинский язык документов, предоставленных на иностранном языке для регистрации).

Также в МОН напоминают, что в этом году дополнительная сессия начнется:

24 июля тестированием по физике;

28 июля состоится ВНО по математике;

29 июля - по испанскому языку;

30 июля - по французскому языку;

31 июля - по немецкому языку;

3 августа - по английскому языку;

4 августа - по украинскому языку и литературе;

5 августа - по биологии;

6 августа - по истории Украины;

7 августа - по географии.

Напомним, в Министерстве образования и науки Украины сообщили даты проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году. ВНО начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

Как сообщалось ранее, в связи с общенациональным карантином МОН разработало два сценария завершения учебного года, проведение ВНО и вступительной кампании и отменило госаттестацию школьников 2020 года.

С 6 апреля, для учеников 5-11 классов со всей страны стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки из 11 предметов, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.