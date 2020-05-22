До виходу з карантину не готові майже половина областей України
Станом на 22 травня до виходу з першого етапу карантину не готові 10 областей.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Серед неготових знімати обмеження виявилися: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька та Закарпатська області. А також Київ і Київська область.
Такі результати вдалося отримати за результатами показників інцидентності (менше 12 осіб на 100 тис. населення), завантаженості ліжок (менше 50%) і по охопленню тестування (понад 12 чоловік на 100 тис. населення).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області не стануть послаблювати карантин, проте облдержадміністрація щодня моніторить противоэпидемическую ситуацію.
Читайте також: Коронавірус в Україні: вже зафіксовано понад 20 тисяч випадків інфекції
- 14:09 22 травня Полтавщина однією з перших почала виплачувати 300% надбавки медикам, які борються з COVID-19
- 13:48 22 травня Вінниця отримала Почесну відзнаку Ради Європи
- 13:41 22 травня Справа про "плівки Єрмака" отримала продовження: Гео Лерос подав заяву про злочин
- 13:22 22 травня Жорстоке вбивство у Житомирській області: стали відомі деталі
- 13:16 22 травня Керівника Харківської організації "ОПЗЖ" облили зеленкою
- 12:57 22 травня Мер Черкас Бондаренко заявив, що ходить містом з охороною
- 22:07 21 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:00 18 травня Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
- 12:00 19 травня "Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
- 13:19 17 травня Олег Ляшко вдруге став батьком
- 12:00 20 травня Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
- 17:13 15 травня У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп