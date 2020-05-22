До виходу з карантину не готові майже половина областей України

Готові перейти на другий етап лише 13 областей

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Готові перейти на другий етап лише 13 областей

Станом на 22 травня до виходу з першого етапу карантину не готові 10 областей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Серед неготових знімати обмеження виявилися: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька та Закарпатська області. А також Київ і Київська область.

Такі результати вдалося отримати за результатами показників інцидентності (менше 12 осіб на 100 тис. населення), завантаженості ліжок (менше 50%) і по охопленню тестування (понад 12 чоловік на 100 тис. населення).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області не стануть послаблювати карантин, проте облдержадміністрація щодня моніторить противоэпидемическую ситуацію.

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