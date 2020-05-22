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22 травня 2020, 11:12 9

У Київській області не стануть послаблювати карантин

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22 травня 2020, 11:12 9
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В області щодня моніторять протиепідемічну ситуацію
pixabay.com
В області щодня моніторять протиепідемічну ситуацію

На Київщині не стануть проводити ослаблення карантину - один з факторів, який це допускає, перевищує допустиму норму. Так, кількість випадків зараження коронавирусоем на 100 тисяч населення все ще залишається вище норми.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

В ОДА зазначили, що рішення про карантинні заходи приймають з урахуванням оцінки епідемічної ситуації в регіоні за трьома ознаками:

- інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення),

- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я (менше 50 %),

- середня кількість ПЛР-тестування (більш 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів).

З першим показником в області проблеми.

Також повідомляється, що Київська облдержадміністрація моніторить протиепідемічну ситуацію щодня.

Нагадаємо, уряд запровадив так званий "адаптивний карантин" до 22 червня. Це передбачає, що послаблювати обмеження будуть по-різному в кожній з областей в залежності від ситуації з коронавірусом.


Київська область карантин коронавірус пандемія
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