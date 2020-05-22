У Київській області не стануть послаблювати карантин
На Київщині не стануть проводити ослаблення карантину - один з факторів, який це допускає, перевищує допустиму норму. Так, кількість випадків зараження коронавирусоем на 100 тисяч населення все ще залишається вище норми.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
В ОДА зазначили, що рішення про карантинні заходи приймають з урахуванням оцінки епідемічної ситуації в регіоні за трьома ознаками:
- інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення),
- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я (менше 50 %),
- середня кількість ПЛР-тестування (більш 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів).
З першим показником в області проблеми.
Також повідомляється, що Київська облдержадміністрація моніторить протиепідемічну ситуацію щодня.
Нагадаємо, уряд запровадив так званий "адаптивний карантин" до 22 червня. Це передбачає, що послаблювати обмеження будуть по-різному в кожній з областей в залежності від ситуації з коронавірусом.
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