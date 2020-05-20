Чернівецька область не зможе пом'якшити карантин 22 травня - МОЗ

Епідеміологічна ситуація в регіоні вкрай несприятлива

Фото: flickr

Епідеміологічна ситуація в регіоні вкрай несприятлива

Чернівецька область не відповідає критеріям чергового етапу пом'якшення карантину, тому вона не зможе дозволити ті пом'якшення, які будуть запроваджені по всій Україні 22 травня.

Про це під час брифінгу за підсумками засідання уряду повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, в області велика захворюваність та велика завантаженість лікарень, тому не можливо перейти на наступний етап.

Ми будемо працювати над тим і сподіватися, що до першого червня ця захворюваність буде падати, і будуть одужувати громадяни, які пребувають в лікарнях", - розповів Степанов.

Він додав, що перші послаблення в регіонах України, де це дозволяє епідеміологічна ситуація, відбудуться вже 22 травня.

Буде дозволено проведення спортивних заходів без глядачів, у яких беруть участь не більше 50 осіб. Також дозволять проведення релігійних заходів, за умови, що на 1 особу припадатиме 10 метрів площі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити в Україні карантин, але з пом'якшеннями - так званий "адаптивний карантин".

Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.