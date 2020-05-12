Карантинні обмеження на адмінкордоні з Кримом будуть діяти поки до 22 травня

Раніше обмеження на перетин адміністративного кордону продовжували до 11 травня

Фото: Крым.Реалии

Раніше обмеження на перетин адміністративного кордону продовжували до 11 травня

На адмінкордоні Криму з Херсонською областю обмежувальні заходи, введені через поширення коронавірусу, будуть чинні до 22 травня відповідно до постанови Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Крым.Реалии.

За словами начальника прес-служби Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби України Івана Шевцова, контрольні пункти в'їзду-виїзду "Каланчак", "Чаплинка" і "Чонгар" на адмінкордоні з Кримом перетинають в середньому 30-50 чоловік в день в двох напрямках.

"Ніякого збільшення або зменшення немає. В середньому 30-50 людей в день в двох напрямках по всьому адмінкордоні, залежно від дня. Може бути 20 осіб, може бути 40 осіб", – повідомив Шевцов.

Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд міста Києва 24 квітня відкрив провадження у справі щодо оскарження розпорядження Кабінету міністрів України щодо тимчасового припинення роботи пунктів пропуску на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю.

Раніше повідомлялося, що представник управління Верховного комісара ООН по справах біженців в Україні Пабло Матеу вимагає від української влади відкрити лінію розмежування між підконтрольними ВСУ територіями і ОРДЛО, щоб не порушувати права мирних жителів