Карантинні обмеження на адмінкордоні з Кримом будуть діяти поки до 22 травня
На адмінкордоні Криму з Херсонською областю обмежувальні заходи, введені через поширення коронавірусу, будуть чинні до 22 травня відповідно до постанови Кабінету Міністрів України.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Крым.Реалии.
За словами начальника прес-служби Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби України Івана Шевцова, контрольні пункти в'їзду-виїзду "Каланчак", "Чаплинка" і "Чонгар" на адмінкордоні з Кримом перетинають в середньому 30-50 чоловік в день в двох напрямках.
"Ніякого збільшення або зменшення немає. В середньому 30-50 людей в день в двох напрямках по всьому адмінкордоні, залежно від дня. Може бути 20 осіб, може бути 40 осіб", – повідомив Шевцов.
Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд міста Києва 24 квітня відкрив провадження у справі щодо оскарження розпорядження Кабінету міністрів України щодо тимчасового припинення роботи пунктів пропуску на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю.
Раніше повідомлялося, що представник управління Верховного комісара ООН по справах біженців в Україні Пабло Матеу вимагає від української влади відкрити лінію розмежування між підконтрольними ВСУ територіями і ОРДЛО, щоб не порушувати права мирних жителів
- 22:00 12 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 21:56 12 травня Кабмін не буде підвищувати тарифи на електроенергію - Шмигаль
- 21:06 12 травня Поліція розслідує масштабний злив інформації про українців
- 20:32 12 травня Єрмак пояснив розширення представництва в ТКГ
- 19:50 12 травня Мінінфраструктури готується запустити автобуси
- 19:39 12 травня За тиждень по допомогу до уряду звернулися майже 7 тисяч підприємців
- 22:00 12 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 16:48 06 травня "Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
- 20:59 07 травня Чернишов з'їздив до Вінниці пропіарити досягнення команди Гройсмана
- 17:04 07 травня Рада проголосувала за масове тестування українців і страхування медиків
- 13:15 06 травня Ослаблення карантину в Києві не торкнеться транспорту
- 14:51 06 травня Кабмін планує збільшити ліміт кількості пасажирів у громадському транспорті