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15 травня 2020, 21:50 2

Шмигаль сподівається отримати транш від ЄС протягом двох тижнів

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15 травня 2020, 21:50 2
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Прем'єр запевнив Брюссель у проведенні системних реформ
Фото: Facebook Кабінет Міністрів України
Прем'єр запевнив Брюссель у проведенні системних реформ

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль провів бесіду з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

Про хід переговорів поінформувала пресслужба уряду, передає RegioNews.

Глава Кабміну запевнив у реалізації системних реформ, а також в необхідності продовжувати співпрацю з Євросоюзом, щоб разом подолати пандемію коронавіруса.

Шмигаль подякував Брюсселю за виділену допомогу і висловив сподівання, що протягом найближчих двох тижнів Україна отримає ще й транш макрофінансової допомоги від ЄС (приблизно півмільярда євро).

Зазначимо раніше у Євросоюзі стверджували, що нададуть гроші після того, як Україна домовиться про співпрацю з МВФ. У Кабінеті Міністрів розраховують, що і з цим встигнуть впоратися найближчим часом.


ЄС прем'єр гроші
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