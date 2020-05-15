Шмигаль сподівається отримати транш від ЄС протягом двох тижнів

Прем'єр запевнив Брюссель у проведенні системних реформ

Фото: Facebook Кабінет Міністрів України

Прем'єр запевнив Брюссель у проведенні системних реформ

Про хід переговорів поінформувала пресслужба уряду, передає RegioNews.

Глава Кабміну запевнив у реалізації системних реформ, а також в необхідності продовжувати співпрацю з Євросоюзом, щоб разом подолати пандемію коронавіруса.

Шмигаль подякував Брюсселю за виділену допомогу і висловив сподівання, що протягом найближчих двох тижнів Україна отримає ще й транш макрофінансової допомоги від ЄС (приблизно півмільярда євро).

Зазначимо раніше у Євросоюзі стверджували, що нададуть гроші після того, як Україна домовиться про співпрацю з МВФ. У Кабінеті Міністрів розраховують, що і з цим встигнуть впоратися найближчим часом.