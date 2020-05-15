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15 травня 2020, 12:51 5

Перша країна ЄС офіційно оголосила про завершення епідемії коронавіруса

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15 травня 2020, 12:51 5
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Протягом останніх двох тижнів кількість нових заражень COVID-19 у Словенії не перевищувала семи за добу
pixabay.com
Протягом останніх двох тижнів кількість нових заражень COVID-19 у Словенії не перевищувала семи за добу

Уряд Словенії офіційно оголосило про завершення епідемії коронавіруса на території країни. Тепер люди, які прибувають до Словенії з інших країн ЄС, не зобов'язані проходити 14-денний карантин.

Про це йдеться в публікації агентства Reuters, передає RegioNews.

Наголошується, що заяву влади країни було зроблено після того, як чиновники підтвердили менше семи нових випадків коронавіруса щодня протягом останніх двох тижнів.

Люди, які прибувають до Словенії з інших країн Європейського Союзу, більше не будуть зобов'язані проходити карантин протягом як мінімум семи днів, як це було на початку квітня.

Підкреслюється, що кінець епідемії означає, що деякі заходи, включаючи фінансову допомогу громадянам і фірмам, які постраждали від коронавіруса, завершаться наприкінці травня.

Також словенський уряд заявив, що іноземним громадянам з ознаками коронавирусной інфекції, як і раніше не буде дозволено в'їжджати в країну.

Карантин тривалістю не менше 14 днів залишиться в силі для людей з країн, що не входять в ЄС, за деякими винятками, включаючи дипломатів і людей, що перевозять вантажі.

Нагадаємо, всього в Словенії, де проживають близько двох мільйонів чоловік, було виявлено 1464 випадку зараження коронавірусом, 103 людини померли.

Як раніше повідомляли, станом на 15 травня в Україні зафіксовано 17330 лабораторно підтверджених випадків коронавирусной хвороби COVID-19, за добу зафіксовано 483 нових випадку.


ЄС Європа коронавірус карантин
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