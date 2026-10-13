На Кіровоградщині сапери вилучили залишки російської ракети Х-101
Піротехніки провели 12 жовтня обстеження відкритої території у Кропивницькому районі, де раніше виявили залишки ворожого озброєння
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Фахівці ідентифікували знахідку як залишки крилатої ракети Х-101 ворога. Рятувальники обстежили прилеглу територію та вилучили уламки.
У ДСНС вкотре нагадують про небезпеку уламків ракет і безпілотників та закликають не наближатися до вибухонебезпечних предметів, а одразу повідомляти про них за номерами 101 або 102.
Нагадаємо, раніше на Харківщині сапери вилучили шість нездетонованих бойових частин російських безпілотників типу "Герань". Небезпечну знахідку виявили фермери під час збирання соняшника.
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