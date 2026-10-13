Зарізав собаку ножем і вилами: на Львівщині завершили розслідування

Фото: поліція Львівської області

На Львівщині судитимуть 43-річного чоловіка, якого обвинувачують у жорстокому поводженні з тваринами. За даними слідства, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він завдав вівчарці на ім’я Барон ударів ножем і вилами. Від отриманих травм собака помер у ветеринарній клініці

Про це повідомила поліція Львівської області, передає RegioNews .

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, інцидент стався за участю 43-річного львів’янина. Чоловік поранив вівчарку ножем і вилами, спричинивши їй тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Попри зусилля ветеринарів, тварина померла у клініці.

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами — завершили. Обвинувальний акт скерували до суду.

Санкція цієї статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією тварини.

Чоловіка викрили оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 спільно з патрульними поліцейськими Львівщини.

Раніше повідомлялося, на Івано-Франківщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти 59-річного місцевого жителя, який прив'язав собаку до автомобіля і тягнув її по дорозі, після чого залишив на узбіччі за межами села.