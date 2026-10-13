На Буковині ділок влаштував для ухилянтів "поїздки за 2 тисячі"

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Житель Прикарпаття організував незаконну схему. Він знайшов двох жителів Полтави, які хотіли виїхати за кордон. За 2 тисячі доларів він погодився "допомогти" їм. Однак під час транспортування "клієнтів" його затримали правоохоронці.

Тепер ділку загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники викрили чергову схему перетину кордону. Двоє ділків брали по 8500 доларів за "поїздку".