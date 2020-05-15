Шмыгаль надеется получить транш от ЕС в течение двух недель
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провёл беседу с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.
О ходе переговоров проинформировала пресс-служба правительства, передает RegioNews.
Глава Кабмина заверил в реализации системных реформ, а также в необходимости продолжать сотрудничество с Евросоюзом, чтобы вместе преодолеть пандемию коронавируса.
Шмыгаль поблагодарил Брюссель за выделенную помощь и выразил надежду, что в течение ближайших двух недель Украина получит еще и транш макрофинансовой помощи от ЕС (примерно полмиллиарда евро).
Отметим ранее в Евросоюзе утверждали, что предоставят деньги после того, как Украина договорится о сотрудничестве с МВФ. В Кабинете Министров рассчитывают, что и с этим успеют справиться в ближайшее время.
- 22:00 15 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 21:50 15 мая Шмыгаль надеется получить транш от ЕС в течение двух недель
- 21:25 15 мая Возобновление авиарейсов зависит не только от Украины, - министр
- 20:56 15 мая МИД займется решением судьбы детей от суррогатных матерей
- 20:27 15 мая Верховный Суд оставил "Днеправиа” Коломойскому
- 19:45 15 мая Зеленский подписал закон об обязательном тестировании на коронавирус
- 22:00 15 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:30 15 мая На Закарпатье нардепу от Слуги народа бросили "коктейль Молотова"
- 13:47 13 мая Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус
- 15:58 11 мая Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
- 18:30 12 мая Коронавирус: самое важное за сутки
- 18:59 15 мая Закарпатье: на таможне сменится руководитель