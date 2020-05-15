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Шмыгаль надеется получить транш от ЕС в течение двух недель

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15 мая 2020, 21:50 2
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Премьер заверил Брюссель в проведении системных реформ
Фото: Facebook Кабінет Міністрів України
Премьер заверил Брюссель в проведении системных реформ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провёл беседу с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

О ходе переговоров проинформировала пресс-служба правительства, передает RegioNews.

Глава Кабмина заверил в реализации системных реформ, а также в необходимости продолжать сотрудничество с Евросоюзом, чтобы вместе преодолеть пандемию коронавируса.

Шмыгаль поблагодарил Брюссель за выделенную помощь и выразил надежду, что в течение ближайших двух недель Украина получит еще и транш макрофинансовой помощи от ЕС (примерно полмиллиарда евро).

Отметим ранее в Евросоюзе утверждали, что предоставят деньги после того, как Украина договорится о сотрудничестве с МВФ. В Кабинете Министров рассчитывают, что и с этим успеют справиться в ближайшее время.


ЕС премьер деньги
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