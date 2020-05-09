Єврокомісія не має наміру послаблювати режим на кордоні

Брюссель побоюється масштабних спалахів коронавіруса

Фото: Facebook European External Action Service - EEAS

Брюссель побоюється масштабних спалахів коронавіруса

Єврокомісія хоче продовжити обмеження на несуттєві поїздки з країн, які не входять до складу Євросоюзу.

Про це повідомила Європейська правда, передає RegioNews.

У Європі ситуація з COVID-19 залишається нестабільною і ризикованою. Тому Брюссель не оцінив окремі політичні заяви про можливе пом'якшення карантинного режиму. Єврокомісія говорить про поетапне послаблення, і в першу чергу будуть знімати обмеження на внутрішніх, а не на зовнішніх кордонах.

Нагадаємо, у березні у Брюсселі підтримали рішення закрити зовнішні кордони ЄС і Шенгенської зони.