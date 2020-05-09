10:40  10 травня
Коронавірус в Україні: упродовж доби зафіксовано 522 нових випадки
13:26  10 травня
Від COVID-19 помер головлікар Івано-Франківської станції швидкої допомоги
10:57  10 травня
В зоні ООС за минулу добу зафіксовано 17 обстрілів - штаб
UA | RU
UA | RU
09 травня 2020, 19:40 20

Єврокомісія не має наміру послаблювати режим на кордоні

Читайте также
на русском языке
09 травня 2020, 19:40 20
Читайте также на русском языке
Брюссель побоюється масштабних спалахів коронавіруса
Фото: Facebook European External Action Service - EEAS
Брюссель побоюється масштабних спалахів коронавіруса

Єврокомісія хоче продовжити обмеження на несуттєві поїздки з країн, які не входять до складу Євросоюзу.

Про це повідомила Європейська правда, передає RegioNews.

У Європі ситуація з COVID-19 залишається нестабільною і ризикованою. Тому Брюссель не оцінив окремі політичні заяви про можливе пом'якшення карантинного режиму. Єврокомісія говорить про поетапне послаблення, і в першу чергу будуть знімати обмеження на внутрішніх, а не на зовнішніх кордонах.

Нагадаємо, у березні у Брюсселі підтримали рішення закрити зовнішні кордони ЄС і Шенгенської зони.


коронавірус карантин ЄС кордон Євросоюз
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зеленський готовий відпустити заробітчан до Європи
09 травня 2020, 18:10
Європейський союз відзначає 70-ту річницю від дня заснування
09 травня 2020, 11:40
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
10 травня 2020, 19:07
"Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
06 травня 2020, 16:48
Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе
03 травня 2020, 12:08
Кабінет міністрів продовжив карантин до 22 травня
04 травня 2020, 14:18
Влада сьогодні боїться мерів, які хочуть створити свою партію – мер Черкас
03 травня 2020, 11:07
В Одесі вже працюють кафе, а люди гуляють без масок
03 травня 2020, 19:22
Останні Популярні
Андрій Смолій
Вадим Денисенко
Володимир Дубровський
Всі блоги »
"Грошей нема, та ви тримайтесь": мери міст про бюджетні втрати та вихід з карантину
08 травня 2020, 12:00
Битва за Київ: як одесит Гончаренко може зіпсувати гру Кличка
07 травня 2020, 14:00
Всі публікації »
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
08 травня 2020, 07:19
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Всі відео »
Геннадій Труханов
Міський голова Одеси
Віталій Кличко
Міський голова Києва
Геннадій Кернес
Міський голова Харкова
Всі досьє »