Єврокомісія не має наміру послаблювати режим на кордоні
Брюссель побоюється масштабних спалахів коронавіруса
Брюссель побоюється масштабних спалахів коронавіруса
Єврокомісія хоче продовжити обмеження на несуттєві поїздки з країн, які не входять до складу Євросоюзу.
Про це повідомила Європейська правда, передає RegioNews.
У Європі ситуація з COVID-19 залишається нестабільною і ризикованою. Тому Брюссель не оцінив окремі політичні заяви про можливе пом'якшення карантинного режиму. Єврокомісія говорить про поетапне послаблення, і в першу чергу будуть знімати обмеження на внутрішніх, а не на зовнішніх кордонах.
Нагадаємо, у березні у Брюсселі підтримали рішення закрити зовнішні кордони ЄС і Шенгенської зони.
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