Фото: ОВА

Упродовж 13 жовтня російські війська майже 40 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Через ворожі удари у Дніпрі спалахнули пожежі, а у Солонянській громаді Дніпровського району понівечена приватна оселя.

На Нікопольщині під ворожими ударами опинилися Нікополь, Марганецька та Покровська громади: пошкоджені будинки та автівки. 31-річний чоловік та 73-річна жінка дістали поранення – вони лікуватимуться амбулаторно.

Крім того, у Маломихайлівській громаді Синельниківського району пошкоджена інфраструктуру, а на Криворіжжі ворог поцілив по Зеленодольській громаді, де пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, вдень 13 жовтня росіяни вдарили по пункту незламності у Слов'янську на Донеччині. Постраждали восьмеро людей.