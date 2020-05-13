Мінфін сподівається отримати транш від МВФ ще в травні
Гроші підуть на ліквідацію бюджетного дефіциту
Гроші підуть на ліквідацію бюджетного дефіциту
Україна розраховує вже до кінця травня отримати $1,75 млрд допомоги від Міжнародного валютного фонду.
Таку заяву зробив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє RegioNews.
Очікуване надходження повинно стати першим траншем за новою програмою співпраці з МВФ Stand-by. Правда, меморандум з організацією ще не підписаний. Але в уряді сподіваються, що зможуть це зробити найближчим часом, адже Верховна Рада виконала вимогу кредиторів і підтримала так званий "антиколомойский" закон.
Гроші від МВФ, зокрема, хочуть спрямувати на те, щоб перекрити дефіцит бюджету.
Нагадаємо, раніше Україна і МВФ переорієнтувалися з програми допомоги на три роки на півторарічний формат. У цьому році уряд розраховує отримати відразу два транші.
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