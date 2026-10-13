Катастрофа МіГ-29 на Одещині: винищувач міг впасти через нештатне спрацювання ракети
ДБР вивчає висновки службового розслідування стосовно падіння винищувача МіГ-29 на Одещині, яке провело командування Повітряних Сил ЗСУ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державне бюро розслідувань.
Серед можливих причин катастрофи розглядається нештатне спрацювання керованої ракети, проте ця версія наразі потребує експертного підтвердження в межах кримінального провадження.
Для встановлення точних причин катастрофи ДБР призначило низку експертиз, зокрема профільні фахівці детально досліджують бортовий реєстратор ("чорну скриньку") літака. Остаточні висновки слідство зробить після отримання результатів усіх досліджень.
Нагадаємо, ввечері 10 серпня Повітряні сили ЗСУ повідомили про втрату винищувача МіГ-29 на Одещині. Нештатна ситуація на борту сталася під час пуску авіаційної ракети. Льотчик успішно катапультувався.