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15 травня 2020, 17:13 12

У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп

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15 травня 2020, 17:13 12
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Виплати перевищують обмеження, накладені на час карантину
Фото: Facebook Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine
Виплати перевищують обмеження, накладені на час карантину

У Центральній виборчій комісії проігнорували вимоги уряду і нарахували собі зарплати у розмірі сотень тисяч гривень.

Про виплати членам ЦВК повідомив народний депутат Віталій Безгін, передає RegioNews.

Парламентарій повідомив, що розмір премій і відпускних, які у квітні отримали члени Центрвиборчкому, становить від 200 до 300 тисяч гривень. При цьому і Верховна Рада, і Кабінет Міністрів обмежили максимальний розмір виплати держслужбовцям до 10 мінімальних зарплат - тобто до 47 230 грн.

Безгін, який входить до складу парламентського комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, заявив, що буде чекати членів ЦВК на засіданні.

У Центрвиборчкомі повідомлення ніяк не прокоментували.

Нагадаємо, обмеження зарплат на держпідприємствах до 47 тисяч гривень має діяти з квітня до кінця карантину.


зарплати нардеп ЦВК
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