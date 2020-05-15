В ЦИК начитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп

Выплаты превышают ограничения, наложенные на время карантина

Фото: Facebook Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine

Выплаты превышают ограничения, наложенные на время карантина

В Центральной избирательной комиссии проигнорировали требования правительства и насчитали себе зарплаты в размере сотен тысяч гривен.

О выплатах членам ЦИК сообщил народный депутат Виталий Безгин, передает RegioNews.

Парламентарий сообщил, что размер премий и отпускных, которые в апреле получили члены Центризбиркома, составляет от 200 до 300 тысяч гривен. При этом и Верховная Рада, и Кабинет Министров ограничили максимальный размер выплаты госслужащим до 10 минимальных зарплат - то есть до 47 230 грн.

Безгин, который входит в состав парламентского комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, заявил, что будет ждать членов ЦИК на заседании.

В Центризбиркоме сообщение никак не прокомментировали.

Напомним, ограничение зарплат на госпредприятиях до 47 тысяч гривен должно действовать с апреля до конца карантина.