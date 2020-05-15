В ЦИК начитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
В Центральной избирательной комиссии проигнорировали требования правительства и насчитали себе зарплаты в размере сотен тысяч гривен.
О выплатах членам ЦИК сообщил народный депутат Виталий Безгин, передает RegioNews.
Парламентарий сообщил, что размер премий и отпускных, которые в апреле получили члены Центризбиркома, составляет от 200 до 300 тысяч гривен. При этом и Верховная Рада, и Кабинет Министров ограничили максимальный размер выплаты госслужащим до 10 минимальных зарплат - то есть до 47 230 грн.
Безгин, который входит в состав парламентского комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, заявил, что будет ждать членов ЦИК на заседании.
В Центризбиркоме сообщение никак не прокомментировали.
Напомним, ограничение зарплат на госпредприятиях до 47 тысяч гривен должно действовать с апреля до конца карантина.
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