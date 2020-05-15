Підприємцям, у яких є діти, почали виплачувати матеріальну допомогу

За отриманням допомоги вже звернулися 19 тисяч осіб

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За отриманням допомоги вже звернулися 19 тисяч осіб

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України, передає RegioNews.

Виплати призначені для ФОПів першої та другої групи платників єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування. На допомогу мають право як громадяни України, так і іноземці - у тому разі, якщо вони постійно проживають в Україні.

Уряд виплачуватиме допомогу у розмірі прожиткового мінімуму для дітей. ФОПи отримуватимуть допомогу за період карантину та ще впродовж одного місяця після його завершення. Виплати зможе отримувати лише один з батьків. Наразі, як повідомляють у Мінсоцполітики, послугою надання допомоги в електронному форматі вже скористалися більше ніж 19 тисяч осіб. При цьому раніше у Кабміні прогнозували, що допомога знадобиться приблизно 300 тисячам родин.

Нагадаємо, з початку карантину 300 тисяч фізосіб-підприємців залишилися без роботи. Рішення про виплату допомоги уряд ухвалив ще у квітні.