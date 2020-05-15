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15 травня 2020, 15:04 7

Підприємцям, у яких є діти, почали виплачувати матеріальну допомогу

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15 травня 2020, 15:04 7
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За отриманням допомоги вже звернулися 19 тисяч осіб
Фото: flickr.com
За отриманням допомоги вже звернулися 19 тисяч осіб

Уряд почав виплату обіцяної допомоги на дітей у віці до 10 років для фізичних осіб-підприємців.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України, передає RegioNews.

Виплати призначені для ФОПів першої та другої групи платників єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування. На допомогу мають право як громадяни України, так і іноземці - у тому разі, якщо вони постійно проживають в Україні.

Уряд виплачуватиме допомогу у розмірі прожиткового мінімуму для дітей. ФОПи отримуватимуть допомогу за період карантину та ще впродовж одного місяця після його завершення. Виплати зможе отримувати лише один з батьків. Наразі, як повідомляють у Мінсоцполітики, послугою надання допомоги в електронному форматі вже скористалися більше ніж 19 тисяч осіб. При цьому раніше у Кабміні прогнозували, що допомога знадобиться приблизно 300 тисячам родин.

Нагадаємо, з початку карантину 300 тисяч фізосіб-підприємців залишилися без роботи. Рішення про виплату допомоги уряд ухвалив ще у квітні.


бізнес допомога виплати
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