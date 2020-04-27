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27 квітня 2020, 18:32 9

Майже 280 тисяч ФОПів залишилися без роботи

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27 квітня 2020, 18:32 9
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Діяльність фізичних осіб-підприємців потрапила під обмеження через боротьбу з коронавірусом
Діяльність фізичних осіб-підприємців потрапила під обмеження через боротьбу з коронавірусом

Після сьомого тижня карантину в Україні під удар потрапив не тільки малий бізнес, а й ринок праці і нерухомості.

Показники економічного падіння опублікувала платформа роботи з відкритими даними Opendatabot, передає RegioNews.

Так, за час карантину зупинили роботу 277 тисяч ФОПів (фізична особа-підприємець). Понад 75% з них - це підприємці, які працювали на ринках. Серед інших категорій варто викоремим сферу освіти та планової медицини і стоматології. Люди, які працювали у цих сферах, разом становлять 10% від тих, хто залишився без роботи.

До категорій фізичних осіб-підприємців, яких карантин позбавив роботи, належать також ті, хто займався розважальними (3,8%), спортивними (3%) та індивідуальними послугами (3%), а також туризмом (3%) та транспортними перевезеннями (0,6%).

На тлі цього скорочується і кількість вакансій. З початку карантину на ринку праці стало у 2,5 рази менше вакансій. Вартість оренди житла також переважно падає. Втім, якщо одно- і двокімнатні квартири втрачають у ціні, то трикімнатні, навпаки, стають дорожчими під час пандемії.

Нагадаємо, раніше уряд обіцяв надати підтримку деяким категоріям ФОПів.


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